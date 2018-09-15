Экс-министр Грузии рассказал о создании лаборатории, где могли проводить эксперименты над людьми

Бывший министр государственной безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе в интервью RT рассказал, как в окрестностях Тбилиси создавалась лаборатория имени Ричарда Лугара, в которой могли проводиться секретные эксперименты над людьми.

«Лаборатория создавалась где-то с 2004 года. А официально вступила в строй, было официальное открытие лаборатории в 2011 году. Открывали её представители руководства Грузии и заместитель министра обороны США», — сказал он.

По его словам, лаборатории подобного характера обычно создаются под эгидой Агентства по сокращению военной угрозы при Министерстве обороны США.

«С самого начала, с создания этой лаборатории, с открытия вокруг её деятельности были самые различные слухи, разговоры, исследования, так скажем, расследования местного порядка. Она вызывала тревогу у тех, кто жил и живёт рядом. Лаборатория находится на территории бывшей российской военной базы, в 17 км от Тбилиси, в посёлке, который назывался Алексеевкой», — отметил Гиоргадзе.

Полную версию интервью читайте вечером 15 сентября на RT.

11 сентября Гиоргадзе заявил, что получил «от друзей» из Грузии документы, «первичное изучение» которых показывает, что в лаборатории «могли проводиться секретные эксперименты на жителях Грузии».

МИД России намерен запросить у США разъяснения о деятельности лаборатории.