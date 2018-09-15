Гиоргадзе призвал экспертов изучить документы об американской лаборатории в Грузии

Экс-министр государственной безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе в интервью RT призвал экспертов изучить документы о деятельности американской лаборатории под Тбилиси, где могли проводить эксперименты над людьми.

«Есть желание привлечь экспертов: разберитесь, что там происходит. Почему? Первое же, что бросается в глаза: если смотреть результаты, в том числе с участием специалистов лаборатории Лугара, есть тенденция улучшения лечения гепатита С в Грузии. Это однозначно. Но на этом фоне происходят странные вещи, которые, кстати, усматриваются из документов», — сказал он.

По его словам, речь идёт о большом количестве документов — 100 тыс. листов.

«Мы с лёту посмотрели данные за 2015 и за 2016 год. Не все данные. Декабрь 2015 года — 30 смертей. Это из документов, полученных нами из лаборатории Лугара. 30 смертей, а 24 из них — в один день. И, что вызывает самое большое удивление, в графе «Причина смерти» значится «Неизвестно», — добавил он.

Он рассказал, что получил документы от своих друзей, а их первичное изучение даёт основания полагать, что в лаборатории, возможно, «проводятся эксперименты над жителями Грузии».

«Почему я говорю «возможно»? Потому, что на основании тех материалов, которые сейчас у нас на руках, мы не можем однозначно делать заключения... Моя цель — привлечь экспертное сообщество на международном уровне, посмотреть, заглянуть. Если там что-то противозаконное, то приостановить, прекратить, закрыть. Если противозаконного нет — господа, я готов извиниться», — пояснил бывший министр.

Ранее Гиоргадзе рассказал о создании в окрестностях Тбилиси лаборатории, в которой могли проводиться секретные эксперименты.

14 сентября в Минобороны России заявили, что ведомство проводит анализ предоставленных Гиоргадзе документов.

Полная версия интервью — в материале RT.