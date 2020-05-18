Си Цзиньпин призвал усилить политическую поддержку ВОЗ
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«Необходимо содействовать усилению роли ВОЗ, способствовать тому, чтобы она вносила важный вклад в борьбу с пандемией... Китай призывает усилить политическое и финансовое содействие данной организации», — приводит ТАСС слова лидера КНР.
По словам Си Цзиньпина, международное сообщество должно объединить усилия для эффективной борьбы с коронавирусом.
Также Си Цзиньпин заявил, что Китай в ближайшие два года выделит $2 млрд для оказания помощи странам, пострадавшим от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.