КНР выделит $2 млрд пострадавшим от пандемии странам

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай в ближайшие два года выделит $2 млрд для оказания помощи странам, пострадавшим от пандемии коронавирусной инфекции.
КНР выделит $2 млрд пострадавшим от пандемии странам
  • Reuters

«С целью стимулировать международное сотрудничество против COVID-19 Китай предоставит $2 млрд в последующие два года для оказания помощи в борьбе с коронавирусом и на социально-экономическое развитие в пострадавших странах, особенно в развивающихся странах», — приводит РИА Новости слова Си Цзиньпина.

Также он отметил, что Китай призывает провести всестороннюю ревизию глобального реагирования на пандемию после победы над COVID-19.

Ранее сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын направил устное послание председателю КНР Си Цзиньпину, в котором высоко оценил успехи Китая в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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