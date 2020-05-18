КНР выделит $2 млрд пострадавшим от пандемии странам

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай в ближайшие два года выделит $2 млрд для оказания помощи странам, пострадавшим от пандемии коронавирусной инфекции.

«С целью стимулировать международное сотрудничество против COVID-19 Китай предоставит $2 млрд в последующие два года для оказания помощи в борьбе с коронавирусом и на социально-экономическое развитие в пострадавших странах, особенно в развивающихся странах», — приводит РИА Новости слова Си Цзиньпина.

Также он отметил, что Китай призывает провести всестороннюю ревизию глобального реагирования на пандемию после победы над COVID-19.

Ранее сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын направил устное послание председателю КНР Си Цзиньпину, в котором высоко оценил успехи Китая в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.