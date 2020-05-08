Ким Чен Ын направил послание Си Цзиньпину
- Reuters
«Председатель Госсовета КНДР товарищ Ким Чен Ын направил устное личное послание генеральному секретарю ЦК КПК, председателю КНР товарищу Си Цзиньпину в связи с тем, что Китай достигает успехов в работе против эпидемии COVID-19», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике на церемонии открытия завода по производству удобрений в городе Сунчхон.
Президент США Дональд Трамп заявил, что рад тому, что с Ким Чен Ыном всё в порядке.