Ким Чен Ын направил послание Си Цзиньпину

Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил устное послание председателю КНР Си Цзиньпину, в котором высоко оценил успехи Китая в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Председатель Госсовета КНДР товарищ Ким Чен Ын направил устное личное послание генеральному секретарю ЦК КПК, председателю КНР товарищу Си Цзиньпину в связи с тем, что Китай достигает успехов в работе против эпидемии COVID-19», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике на церемонии открытия завода по производству удобрений в городе Сунчхон.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рад тому, что с Ким Чен Ыном всё в порядке.