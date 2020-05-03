Трамп прокомментировал появление Ким Чен Ына на публике

Президент США Дональд Трамп заявил, что рад тому, что с северокорейским лидером Ким Чен Ыном всё в порядке.

«Я рад видеть, что он вернулся», — написал Трамп в своём Twitter.

I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2020

Также американский лидер подчеркнул свою радость от того, что с Ким Чен Ыном всё в порядке.

Ранее Дональд Трамп сказал, что сделает заявление о лидере КНДР Ким Чен Ыне «в надлежащее время».

2 мая сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике.