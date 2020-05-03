Трамп прокомментировал появление Ким Чен Ына на публике
«Я рад видеть, что он вернулся», — написал Трамп в своём Twitter.
I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2020
Также американский лидер подчеркнул свою радость от того, что с Ким Чен Ыном всё в порядке.
Ранее Дональд Трамп сказал, что сделает заявление о лидере КНДР Ким Чен Ыне «в надлежащее время».
2 мая сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике.