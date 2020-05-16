США допускают возобновление финансирования ВОЗ в уменьшенном объёме
- Reuters
«Это всего лишь одна из множества идей, которые мы рассматриваем, и в этом случае мы будем платить 10% от того, что мы платили в течение многих лет, тогда это будет соответствовать уровню выплат Китая, которые намного ниже. Окончательное решение не принято», — отметил он.
В апреле Трамп объявил о приостановке внесения взносов в ВОЗ Соединёнными Штатами из-за «плохого управления и сокрытия информации о распространении коронавируса».
Как сообщал Fox News со ссылкой на источники, администрация США намерена возобновить выделение средств ВОЗ, однако американская часть взносов будет урезана до суммы, которую выделяет организации Китай.