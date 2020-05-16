США допускают возобновление финансирования ВОЗ в уменьшенном объёме

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США рассматривают возможность возобновления выделения денег на работу Всемирной организации здравоохранения в объёме 10% от той суммы, которая была ранее. Об этом написал в Twitter американский президент Дональд Трамп.
США допускают возобновление финансирования ВОЗ в уменьшенном объёме
  • Reuters

«Это всего лишь одна из множества идей, которые мы рассматриваем, и в этом случае мы будем платить 10% от того, что мы платили в течение многих лет, тогда это будет соответствовать уровню выплат Китая, которые намного ниже. Окончательное решение не принято», — отметил он.

В апреле Трамп объявил о приостановке внесения взносов в ВОЗ Соединёнными Штатами из-за «плохого управления и сокрытия информации о распространении коронавируса».

Как сообщал Fox News со ссылкой на источники, администрация США намерена возобновить выделение средств ВОЗ, однако американская часть взносов будет урезана до суммы, которую выделяет организации Китай.

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