США допускают возобновление финансирования ВОЗ в уменьшенном объёме

США рассматривают возможность возобновления выделения денег на работу Всемирной организации здравоохранения в объёме 10% от той суммы, которая была ранее. Об этом написал в Twitter американский президент Дональд Трамп.

«Это всего лишь одна из множества идей, которые мы рассматриваем, и в этом случае мы будем платить 10% от того, что мы платили в течение многих лет, тогда это будет соответствовать уровню выплат Китая, которые намного ниже. Окончательное решение не принято», — отметил он.

В апреле Трамп объявил о приостановке внесения взносов в ВОЗ Соединёнными Штатами из-за «плохого управления и сокрытия информации о распространении коронавируса».

Как сообщал Fox News со ссылкой на источники, администрация США намерена возобновить выделение средств ВОЗ, однако американская часть взносов будет урезана до суммы, которую выделяет организации Китай.