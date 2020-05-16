СМИ сообщили о готовности США частично возобновить выделение средств ВОЗ

Администрация президента США Дональда Трампа намерена возобновить выделение средств Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), однако американская часть взносов будет урезана до суммы, которую выделяет организации Китай.

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

Отмечается, что письмо с соответствующими условиями будет направлено в ВОЗ.

В документе также указывается, что «если Китай увеличит финансирование ВОЗ», то американская сторона «рассмотрит возможность» его увеличения до такого же уровня.

В письме отмечается, что у ВОЗ есть недостатки, но также имеется «огромный потенциал».

В послании США содержится призыв к проведению «полностью независимых оценок относительно происхождения» нового коронавируса.

В апреле Трамп объявил о приостановке внесения взносов в ВОЗ Соединёнными Штатами из-за «плохого управления и сокрытия информации о распространении коронавируса».