СМИ сообщили о готовности США частично возобновить выделение средств ВОЗ
Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.
Отмечается, что письмо с соответствующими условиями будет направлено в ВОЗ.
В документе также указывается, что «если Китай увеличит финансирование ВОЗ», то американская сторона «рассмотрит возможность» его увеличения до такого же уровня.
В письме отмечается, что у ВОЗ есть недостатки, но также имеется «огромный потенциал».
В послании США содержится призыв к проведению «полностью независимых оценок относительно происхождения» нового коронавируса.
В апреле Трамп объявил о приостановке внесения взносов в ВОЗ Соединёнными Штатами из-за «плохого управления и сокрытия информации о распространении коронавируса».