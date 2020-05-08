США вскоре примут окончательное решение о финансировании ВОЗ

Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу Fox News, что американские власти намерены в ближайшее время принять окончательное решение по поводу финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Как вы знаете, мы платим им почти $500 млн в год (в фонд ВОЗ. — RT). Скоро я сделаю заявление на этот счёт», — цитирует его ТАСС.

Он также высказал мнение, что организация стала «марионеткой Китая», и добавил, что очень скоро примет решение по поводу финансирования ВОЗ.

В апреле Трамп объявил о приостановке внесения взносов в ВОЗ Соединёнными Штатами из-за «плохого управления и сокрытия информации о распространении коронавируса».