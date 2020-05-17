Помпео: США рады помогать России в борьбе с коронавирусом

Соединённые Штаты рады иметь возможность оказывать помощь России в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, рассказал американский госсекретарь Майк Помпео в интервью Washington Examiner.

«Когда президент (Трамп. — RT) говорил с президентом Путиным, возможно, неделю назад, может быть, немного ранее, он решил оказать им (России. — RT) значительную помощь. Некоторое оборудование для исследований и аппараты ИВЛ — всё это уже в пути. Мы рады, что можем помочь им пройти через эту ситуацию с вирусом», — сказал Помпео.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин «принял предложение по поставкам аппаратов искусственной вентиляции лёгких» в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

12 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва уже принимает помощь Вашингтона.