Трамп заявил о согласии Путина на поставку аппаратов ИВЛ в Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин «принял предложение по поставкам аппаратов искусственной вентиляции лёгких» в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

7 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор. Как отметили в Белом доме, американский президент отметил готовность США предоставить России помощь, если она нуждается в поддержке из-за распространения заболевания.

В Кремле рассказали, что президенты поздравили друг друга с 75-летием Победы над фашизмом и договорились наращивать координацию по борьбе с пандемией коронавируса.