Путин и Трамп обсудили контроль над вооружениями и пандемию
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Об этом сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.
По его словам, главы государств обсудили усилия по борьбе с коронавирусной инфекцией. Трамп отметил готовность США предоставить России помощь, если она нуждается в поддержке из-за распространения заболевания.
Кроме того, американский президент подчеркнул, что Соединённые Штаты привержены эффективному контролю над вооружениями, который касается «не только России, но и Китая», сообщил Дир.
Глава Белого дома «ожидает дальнейших обсуждений (данного вопроса. — RT) во избежание дорогостоящей гонки вооружений», уточнил он.
«Лидеры также затронули другие двусторонние и глобальные вопросы», — отметил сотрудник администрации.
Ранее Госдеп США сообщил о разговоре главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря Майка Помпео.
В МИД России рассказали подробнее о беседе.