Путин и Трамп обсудили контроль над вооружениями и пандемию

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Президенты России и Соединённых Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону подняли вопросы контроля над вооружениями и борьбы с пандемией коронавируса.
Путин и Трамп обсудили контроль над вооружениями и пандемию
  • © Jonathan Ernst/Reuters / Алексей Никольский/РИА Новости

Об этом сообщил представитель Белого дома Джадд Дир.

По его словам, главы государств обсудили усилия по борьбе с коронавирусной инфекцией. Трамп отметил готовность США предоставить России помощь, если она нуждается в поддержке из-за распространения заболевания.

Кроме того, американский президент подчеркнул, что Соединённые Штаты привержены эффективному контролю над вооружениями, который касается «не только России, но и Китая», сообщил Дир.

Глава Белого дома «ожидает дальнейших обсуждений (данного вопроса. — RT) во избежание дорогостоящей гонки вооружений», уточнил он.

«Лидеры также затронули другие двусторонние и глобальные вопросы», — отметил сотрудник администрации.

Ранее Госдеп США сообщил о разговоре главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря Майка Помпео.

В МИД России рассказали подробнее о беседе.

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