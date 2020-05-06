Помпео и Лавров провели телефонные переговоры

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Госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД России Сергей Лавров провели телефонные переговоры.
Помпео и Лавров провели телефонные переговоры
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Об этом говорится на сайте Госдепа.

«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Лавров обсудили дальнейшие шаги по вопросам контроля над вооружениями», — указывается в заявлении.

Отмечается, что главы двух внешнеполитических ведомств также обсудили «несколько двусторонних вопросов», в числе которых глобальные усилия по борьбе с коронавирусом.

В апреле американский лидер Дональд Трамп заявил, что во время телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным они обсудили вопросы контроля над вооружением.

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