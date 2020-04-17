Помпео и Лавров провели телефонный разговор

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Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили по телефону вопросы стратегической стабильности. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.
Помпео и Лавров провели телефонный разговор
  • Reuters

«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Лавров обсудили последующие шаги в двустороннем диалоге по стратегической стабильности, принимая во внимание пандемию COVID-19», — говорится в её заявлении.

Как отмечается, Помпео подчеркнул, что любые будущие переговоры о контроле над вооружениями должны быть основаны на концепции о трёхстороннем соглашении, которое включает Россию и Китай.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что в ходе его телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным обсуждались вопросы контроля над вооружением.

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