Помпео и Лавров провели телефонный разговор

Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили по телефону вопросы стратегической стабильности. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.

«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Лавров обсудили последующие шаги в двустороннем диалоге по стратегической стабильности, принимая во внимание пандемию COVID-19», — говорится в её заявлении.

Как отмечается, Помпео подчеркнул, что любые будущие переговоры о контроле над вооружениями должны быть основаны на концепции о трёхстороннем соглашении, которое включает Россию и Китай.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что в ходе его телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным обсуждались вопросы контроля над вооружением.