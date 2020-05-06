В МИД России рассказали подробности разговора Лаврова и Помпео

В МИД России рассказали подробнее о разговоре российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы госдепа Майка Помпео.

«В контексте борьбы с пандемией коронавируса обсуждались вопросы, связанные с взаимодействием двух стран в этой сфере, с учётом необходимости объединения усилий всех членов международного сообщества в соответствии с призывами руководства ООН и других многосторонних организаций», — говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что стороны обсудили проблематику глобальной безопасности.

«Рассмотрены пути активизации российско-американского диалога по ограничению вооружений и нераспространению, с учётом факторов, влияющих на стратегическую стабильность», — говорится в сообщении.

Также стороны подтвердили важное значение предстоящего 75-летия победы во Второй мировой войне.

Ранее Госдеп США сообщил о разговоре Помпео и Лаврова.