В МИД России рассказали подробности разговора Лаврова и Помпео

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В МИД России рассказали подробнее о разговоре российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы госдепа Майка Помпео.
В МИД России рассказали подробности разговора Лаврова и Помпео
  • Reuters

«В контексте борьбы с пандемией коронавируса обсуждались вопросы, связанные с взаимодействием двух стран в этой сфере, с учётом необходимости объединения усилий всех членов международного сообщества в соответствии с призывами руководства ООН и других многосторонних организаций», — говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что стороны обсудили проблематику глобальной безопасности.

«Рассмотрены пути активизации российско-американского диалога по ограничению вооружений и нераспространению, с учётом факторов, влияющих на стратегическую стабильность», — говорится в сообщении.

Также стороны подтвердили важное значение предстоящего 75-летия победы во Второй мировой войне.

Ранее Госдеп США сообщил о разговоре Помпео и Лаврова.

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