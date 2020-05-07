В Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом

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Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поздравили друг друга с 75-летием Победы над фашизмом и договорились наращивать координацию по борьбе с пандемией коронавируса. Кроме того, лидеры поговорили о положении дел на рынке нефти, рассказали в Кремле.
В Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом
  • РИА Новости

«Акцентирована историческая значимость союзнических отношений, которые связывали наши народы в годы Второй мировой войны и позволили победить общего врага», — говорится в заявлении.

Следуя этим традициям, уточнили там, Россия и США способны многого добиться в решении проблем современности, в том числе в борьбе с терроризмом, эпидемиями и в урегулировании региональных конфликтов.

Также американская сторона предложила направить в Россию партию медицинского оборудования в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Президенты подтвердили важность поддержания российско-американского диалога.

«Лидеры выразили удовлетворение состоявшимся разговором, который носил конструктивный и содержательный характер», — сообщили в Кремле.

Ранее в Белом доме заявили, что Путин и Трамп по телефону подняли вопросы контроля над вооружениями и борьбы с пандемией коронавируса.

В частности, американский президент подчеркнул, что Соединённые Штаты привержены эффективному контролю над вооружениями, который касается «не только России, но и Китая».

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