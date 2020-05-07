В Кремле рассказали о разговоре Путина с Трампом
- РИА Новости
«Акцентирована историческая значимость союзнических отношений, которые связывали наши народы в годы Второй мировой войны и позволили победить общего врага», — говорится в заявлении.
Следуя этим традициям, уточнили там, Россия и США способны многого добиться в решении проблем современности, в том числе в борьбе с терроризмом, эпидемиями и в урегулировании региональных конфликтов.
Также американская сторона предложила направить в Россию партию медицинского оборудования в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Президенты подтвердили важность поддержания российско-американского диалога.
«Лидеры выразили удовлетворение состоявшимся разговором, который носил конструктивный и содержательный характер», — сообщили в Кремле.
Ранее в Белом доме заявили, что Путин и Трамп по телефону подняли вопросы контроля над вооружениями и борьбы с пандемией коронавируса.
В частности, американский президент подчеркнул, что Соединённые Штаты привержены эффективному контролю над вооружениями, который касается «не только России, но и Китая».