Лавров: Россия принимает помощь США в борьбе с коронавирусом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва уже принимает помощь Вашингтона в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам заседания СМИД СНГ в формате видеоконференции.

«Мы оказываем помощь странам Евросоюза, которые заинтересованы в этой помощи, и мы принимаем помощь от зарубежных стран, в том числе готовы её принимать и от членов Евросоюза, и от Соединённых Штатов уже принимаем, как вы знаете», — пояснил Лавров.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин «принял предложение по поставкам аппаратов искусственной вентиляции лёгких» в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса.