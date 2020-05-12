Лавров: Россия принимает помощь США в борьбе с коронавирусом

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва уже принимает помощь Вашингтона в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Лавров: Россия принимает помощь США в борьбе с коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам заседания СМИД СНГ в формате видеоконференции.

«Мы оказываем помощь странам Евросоюза, которые заинтересованы в этой помощи, и мы принимаем помощь от зарубежных стран, в том числе готовы её принимать и от членов Евросоюза, и от Соединённых Штатов уже принимаем, как вы знаете», — пояснил Лавров.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин «принял предложение по поставкам аппаратов искусственной вентиляции лёгких» в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса.

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