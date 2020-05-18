Трамп заявил о снижении прироста случаев коронавируса в США
«Число случаев коронавируса сильно снижается по всей территории Соединённых Штатов, за некоторыми исключениями», — написал он в своём Twitter.
По мнению Трампа, это «очень хорошие новости».
Всего в США зафиксировано 1 486 376 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции.
Ранее американский педиатр с 17-летним стажем Маргарет Флауэрс рассказала RT, почему, по её мнению, США занимают первое место по числу заболевших коронавирусом.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.