Трамп заявил о снижении прироста случаев коронавируса в США

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Американский президент Дональд Трамп заявил о значительном снижении числа новых случаев инфицирования коронавирусом в США, за исключением некоторых штатов.

«Число случаев коронавируса сильно снижается по всей территории Соединённых Штатов, за некоторыми исключениями», — написал он в своём Twitter.

По мнению Трампа, это «очень хорошие новости».

Всего в США зафиксировано 1 486 376 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции.

Ранее американский педиатр с 17-летним стажем Маргарет Флауэрс рассказала RT, почему, по её мнению, США занимают первое место по числу заболевших коронавирусом.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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