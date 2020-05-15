Врач назвала причины большого числа заболевших коронавирусом в США

Американский педиатр с 17-летним стажем Маргарет Флауэрс рассказала RT, почему, по её мнению, США занимают первое место по числу заболевших коронавирусом.

«Есть целый ряд факторов. Во-первых, поначалу мы не хотели принимать эту ситуацию всерьёз — или, по крайней мере, такова была позиция нашего правительства. Было много противоречивой информации, а саму ситуацию с коронавирусом некоторые называли обманом и мистификацией», — сказала она.

Флауэрс заявила, что руководство страны затягивало с тестированием, с выяснением реального числа заболевших.

«Каждый штат проводил собственную политику по борьбе с вирусом, что создавало ощущение полнейшей неразберихи. Наконец, в первые недели получить доступ к тестам было практически невозможно, да и сейчас это не так-то просто сделать», — добавила она.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Соединённых Штатах число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 1,4 млн.