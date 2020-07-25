«Иллюзии развеялись»: США скупили 90% мировых запасов препарата от COVID-19

Президент США Дональд Трамп сообщил, что власти страны приобрели 90% запасов препарата «Ремдесивир», применяемого против коронавирусной инфекции COVID-19. Как отмечали ранее в СМИ, Вашингтон таким образом лишил возможности другие страны обеспечить себя лекарством для борьбы с коронавирусом. При этом в одном из американских штатов — Техасе — в связи с нехваткой ресурсов медикам дали возможность решать, кого из заболевших COVID-19 оставлять на лечение, оценивая шансы на выздоровление того или иного пациента. По мнению экспертов, пандемия обнажила несовершенство системы здравоохранения США.

Власти Соединённых Штатов Америки закупили 90% запасов препарата «Ремдесивир», применяемого при борьбе против коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который оказывает великолепное воздействие», — сказал Трамп.

Кроме того, глава Белого дома подписал указ о снижении цен на лекарства в стране. По его словам, на данный момент в США медицинские препараты стоят значительно дороже, чем в других странах, в частности в Канаде.

При этом британская газета The Guardian сообщила, что США также приобрели 90% общего объёма «Ремдесивира», который будет произведён в июле, августе и сентябре американской фармацевтической компанией Gilead Sciences. Таким образом, Вашингтон лишил какую-либо другую страну возможности приобретения препарата в значительном количестве в ближайшие три месяца, отмечает издание.

Врач госпиталя в Лос-Анджелесе с пациенткой

Reuters

© Lucy Nicholson

В начале июля во Всемирной организации здравоохранения назвали «Ремдесивир» единственным противовирусным препаратом, демонстрирующим «обнадёживающие» результаты против коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно данным Gilead Sciences, препарат позволяет сократить период выздоровления. Полный пятидневный курс лечения обойдётся в $2340.

«Здесь американцы действуют по принципу «умрите вы все сегодня, а мы завтра». Никакого человеколюбия, никакого гуманизма, никакой даже попытки поддержки. Всё просто, мы — исключительная нация, мы должны спасать себя в первую очередь. Я считаю, что мировое сообщество должно сделать из этого выводы и пересмотреть свои внешнеполитические интересы. Потому что понятно, что при любых союзнических отношениях Соединённые Штаты предпочтут себя, а вовсе не союзников», — заявил в беседе с RT член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, в США в общей сложности выявлено более 3,9 млн случаев COVID-19, в том числе почти 70 тыс. — за последние сутки. От осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией и другими заболеваниями, умерли 142,5 тыс. пациентов.

Проблемы со здравоохранением в США

Как сообщает ABC News, в ряде американских штатов пандемия COVID-19 продемонстрировала проблемы местных систем здравоохранения.

Так, в штате Орегон медики из-за нехватки тест-систем стали использовать их необычным образом. Теперь тестирование делается не у каждого человека, а у зданий.

«Мы не можем ежедневно тестировать всех, но можем ежедневно проверять все здания», — заявил сотрудник Орегонского университета.

Медики доставляют пациента в госпиталь Хьюстона, штат Техас

Reuters

© Callaghan O'Hare

Вместе с тем врачам в штате Техас дали возможность решать, кого оставлять в медучреждении для лечения от COVID-19, а кого отпускать домой на попечительство близких.

«Мы наблюдаем последствия социализации во время празднования (Дня независимости) 4 июля, отпусков и других общественных мероприятий. К сожалению, ресурсы Мемориальной больницы округа Старр ограничены, и нашим врачам придётся самим решать, кому оказывать помощь, а кого отправлять домой умирать в кругу родных и близких. Именно этого мы хотели избежать. Я работаю над указом о самоизоляции, но всё зависит только от того, как мы будем его соблюдать», — заявил Элой Вера, судья округа Старр.

Как отметил представитель органов здравоохранения округа Хосе Васкес, ситуация с распространением коронавируса в Техасе отчаянная. По его словам, в связи с ограниченностью ресурсов медикам необходимо учитывать, кто имеет «лучшие шансы на выживание».

По словам профессора НИУ ВШЭ Александра Домрина, пандемия выявила полную несостоятельность американского медицинского обеспечения для рядовых граждан.

«И если у кого-то у нас в России были какие-то иллюзии (а многие смотрят на США сквозь розовые очки), то сейчас они развеялись. Во-первых, американская система здравоохранения была исключительно элитарной. Во-вторых, эта система строилась на медицинском страховании. А страхование в США — это благодать для богатых людей», — заметил собеседник RT.

В свою очередь, член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков заявил, что как таковой системы здравоохранения в Соединённых Штатах не существует.

«Эта так называемая система здравоохранения в условиях пандемии не работает. Она просто отвратительна и вредна. Все те люди, которые перенесли коронавирус, получают счета по тридцать, сорок, пятьдесят и даже семьдесят тысяч долларов. И это средние счета. Система здравоохранения нуждается в кардинальном изменении», — добавил он.

По его словам, тема изменения ситуации в медицинской отрасли может оказать большое влияние на успех Дональда Трампа, Джо Байдена или Канье Уэста в ходе президентских выборов, намеченных на ноябрь 2020 года.

«Я полагаю, что выиграет очень много очков тот кандидат, который сейчас будет говорить о том, какие он готов делать шаги, чтобы система здравоохранения стала более социально ориентированной», — подчеркнул Судаков.