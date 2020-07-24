«Колоссальные потери для организма»: российский реабилитолог — о долгосрочных проблемах со здоровьем из-за COVID-19

После перенесённой коронавирусной инфекции у пациентов могут возникнуть долгосрочные проблемы не только с лёгкими, но и с другими жизненно важными органами. Об этом в беседе с RT заявил заведующий отделением медицинской реабилитации Сеченовского университета Константин Терновой. Он сообщил, что COVID-19 может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, эндокринологическим нарушениям и психоневрологическим последствиям.

— Константин Сергеевич, по данным медиков Великобритании, до половины пациентов, переболевших COVID-19, нуждаются в лекарствах и наблюдении даже после выписки. А какова ситуация с реабилитацией таких пациентов в России?

— Среди легко переболевших, а это в основном молодые люди, пациентов с повреждением тканей лёгких 10—15%. В целом в результате коронавирусной болезни в больницу попадают от 30% и больше пациентов с теми или иными проявлениями дыхательной недостаточности, с поражением тканей лёгких.

Тяжесть повреждений может быть очень большой. По данным КТ, у наших пациентов на реабилитации она может достигать 90% лёгких на пике. Некоторые проводят в больнице как минимум месяц, принимают тяжелейшие препараты.

У пациентов на реабилитации повреждение лёгких на пике может достигать 90%

Reuters

© Kirill Zykov/Moscow News Agency

Людям в возрасте с сопутствующими заболеваниями также требуется дальнейшая реабилитация, наблюдение и компенсация возникших проблем. COVID-19 не проходит, как обычная пневмония, когда ты поболел, встал и дальше пошёл. Зачастую заболевание сопряжено с сильной интоксикацией организма и высокой температурой, которая ничем не снижается. Всё это колоссальные потери для здоровья.

— Всегда ли рубцуется «матовое стекло» — повреждённая вирусом ткань лёгкого? Ведь серьёзной проблемой является фиброз — рубец, который остаётся на всю жизнь. Какие существуют способы восстановления функции лёгких?

— Действительно, «матовое стекло» появляется при вирусной пневмонии. Для уменьшения рубцевания во время реабилитации пациенты принимают специальные препараты. Также возможно воздействие лазером. Рубец — это ткань, которая растёт в течение года. На него нужно своевременно воздействовать. Через год он становится белым и твёрдым, с ним больше ничего сделать нельзя. На коже его можно вырезать, а в лёгких — нет.

Поэтому реабилитация направлена на уменьшение интоксикации организма и на борьбу с проявлением фиброза. Ещё одна методика — задействование запасных отделов лёгких, их верхушек. У нас все органы и системы созданы с запасом как раз на такой случай. Верхушки недоразвиты, потому что ими редко кто пользуется. И мы учим этому: даём пациентам специальные упражнения, чтобы развить нужные мышцы и научить дышать по-другому.

Это специальные дыхательные гимнастики, лечебная физкультура, направленная на формирование нового стереотипа дыхания. Таким образом можно компенсировать до 10% объёма лёгких, но не больше.

В реабилитации после COVID-19 используются специальные дыхательные гимнастики и лечебная физкультура, направленная на формирование нового стереотипа дыхания

РИА Новости

© Илья Питалев

— Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что переболевшие COVID-19 могут столкнуться с проблемами с сердцем. В частности, у переболевших людей могут проявляться миокардиты. Правда ли, что повышается тромбообразование, увеличивается риск возникновения инфарктов и инсультов?

— Мы уже знаем: во многих органах есть рецепторы к этому вирусу. Они есть в поджелудочной железе, сердце, тканях яичка. Происходит и нарушение в системе свёртываемости крови. Поэтому пациенты принимают антикоагулянты — разжижающие кровь препараты. Доказана необходимость приёма витамина К, который участвует в системе свёртываемости. В противном случае возможны инсульты и инфаркты сердца, головного мозга.

Почему ещё так важно самоизолироваться? На потоке, когда поступают, к примеру, 5 тыс. человек за ночь, у врачей может просто не оказаться времени, чтобы разобраться в возможных противопоказаниях назначаемых препаратов. Во время пандемии известны случаи смерти, связанные с назначением кардиотоксичных препаратов людям, у которых есть хронические заболевания сердца. На пике заболеваемости мы имеем «военно-полевую хирургию», и потери гораздо выше. Поэтому помните, что ещё ничего не закончилось. До появления доступной и эффективной вакцины держите дистанцию, мойте руки и носите маски в общественных местах.

— Насколько больше стало проблем с другими органами и системами организма?

— Недавно на одной из междисциплинарных конференций было доложено, что рецепторы, на которые садится вирус, присутствуют во многих органах. Лёгкие по количеству этих рецепторов стоят даже не на первом месте, но наиболее критическое проявление при коронавирусном заражении — это как раз лёгочная пневмония. Именно она резко ухудшает состояние человека. О том, что происходит с другими органами, мы знаем пока недостаточно.

— Как COVID-19 связан с эндокринными нарушениями?

— Сильно ухудшается течение сахарного диабета. В результате перенесённой инфекции зачастую проявляются признаки сахарного диабета второго типа. Идёт прямое поражение поджелудочной железы. Опосредованно, то есть через те же микротромбозы, возможно повреждение различных органов. Через кардиотоксичные препараты, через антибиотики идёт воздействие на почки, печень.

— Какие психические и неврологические нарушения связаны с коронавирусным заболеванием?

— Распространены депрессия, апатия и астенический синдром, то есть нервно-психическое истощение. Многие семьями заболевают, кто-то погибает. Проявляется посттравматическое расстройство.

Такое длительное заболевание связано и с социальными проблемами. Даже если никто не умер, надо быть большим оптимистом, чтобы радоваться жизни после месяца пребывания в тяжёлом состоянии под воздействием большого количества препаратов. Поэтому в нашей команде всегда работают психолог, невролог. Подбираем лекарства от депрессии, осуществляем моральную, психологическую поддержку пациента. Людей не бросаем: есть повторные, контрольные визиты, группы поддержки, обратная связь.

— Китайские урологи рекомендуют молодым мужчинам после коронавируса пройти обследование на фертильность. Выходит, есть связь между коронавирусом и мужским здоровьем?

— С мужским здоровьем COVID-19 связан напрямую. В тканях яичка рецепторов к вирусу больше, чем в тканях лёгкого. Функция работы органа нарушается. Поэтому рекомендации китайских специалистов вполне обоснованны.

— Активно обсуждается возможность прихода так называемой второй волны. Когда её ждать, готова ли российская система здравоохранения к такому испытанию?

— Сейчас уже готова. Построены госпитали, развернуто огромное количество койко-мест. Есть боевой личный опыт, а не итальянский или китайский. Пробы и ошибки сделаны.

Реабилитолог К.С. Терновой полагает, что российская система здравоохранения готова к возможной второй волне пандемии COVID-19

Reuters

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Что касается второй волны, то надо учитывать, что заболевание сезонное. Комфортная для размножения вируса температура — это 8,5 °С. Такая погода будет у нас уже к началу октября.

— По-вашему, возможно ли повторное заражение?

— У нас горизонт исследований пока не очень большой — шесть месяцев. Иммунная система так быстро ответы дать не может.

У тех, кто уже на реабилитации, разное количество антител. А оно зависит и от состояния иммунной системы, и от вирусной нагрузки.