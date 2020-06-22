«На грани фола»: как Трамп «в шутку» призвал сократить тестирование американцев на COVID-19

В ходе выступления на предвыборном митинге в Оклахоме Дональд Трамп заявил, что большое количество проводимых исследований на коронавирус приводит к росту статистики по заболевшим, а потому попросил «своих людей», чтобы они были «помедленнее с тестами». Впоследствии в Белом доме уточнили, что президент «пошутил», говоря о возможном сокращении масштабов тестирования. Между тем США остаются абсолютным лидером по числу инфицированных и умерших от COVID-19: жертвами эпидемии стали уже более 118 тыс. человек. Эксперты считают, что «неуместный» юмор Трампа — это удобный повод для критики в его адрес со стороны его оппонентов.

Президент США Дональд Трамп призвал сократить темпы тестирования американцев на коронавирус. Такое заявление он сделал во время предвыборного выступления в городе Талса (штат Оклахома). Правда, позже в Белом доме пояснили журналистам, что глава государства «пошутил».

«Проводя тестирование в таких масштабах, ясное дело, выявишь больше людей, больше случаев (заражения. — RT). Так что я своим людям сказал: «Помедленнее там с тестами, пожалуйста!» Тестируют и тестируют... Тестируют так, что народ вообще без понятия, что происходит», — сказал Трамп.

Кроме того, американский президент вновь намекнул на роль Пекина, которую тот якобы сыграл в распространении «китайского вируса». Он отметил, что эту инфекцию можно именовать по-разному, и представил избирателям её шутливое название — «кунг-флю» (flu переводится как «грипп». — RT).

По информации телеканала CNN, предвыборный штаб кандидата от Демократической партии Джо Байдена и другие оппоненты Трампа приняли решение использовать реплику президента про сокращение тестирования в своих рекламных кампаниях как можно чаще, чтобы таким образом дискредитировать действующего главу Белого дома.

Американские медики в защитных костюмах

Reuters

© Northwestern Medicine/Handout

Стоит отметить, что незадолго до выступления Трампа COVID-19 заразились шесть сотрудников его предвыборного штаба, которые как раз и занимались подготовкой митинга в Талсе. Об этом сообщило американское издание Axios со ссылкой на директора по связям с общественностью в штабе американского президента Тима Мёрто.

Перед выступлением Трампа департамент здравоохранения Оклахомы предупредил желающих посетить это мероприятие о высоком риске инфицирования COVID-19. В свою очередь, глава медицинского ведомства Талсы Брэд Дарт сообщил об угрозе заражения для самого президента. При этом на кадрах, снятых на митинге, можно увидеть, что подавляющее большинство сторонников главы Белого дома пришли без защитных масок.

«Никогда не отличался этичностью»

Эксперты отмечают, что саркастические высказывания Трампа по поводу коронавирусной угрозы «выходят за грань здравого смысла» и могут быть негативно восприняты многими гражданами. По мнению аналитиков, Соединённые Штаты ещё очень далеки от ситуации, когда лидер страны может позволить себе публичную демонстрацию несерьёзного отношения к проблеме распространения COVID-19.

«Трамп никогда не отличался этичностью и деликатностью. На самом деле именно в этом он олицетворяет Америку с её прямолинейностью, грубоватостью и шутками на грани фола. Другое дело, что сейчас, учитывая всю сложность ситуации в США, иронизировать на тему коронавируса, конечно же, неправильно», — заявил в разговоре с RT политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман, в свою очередь, считает, что на выступлении в Талсе Трамп и вовсе «утратил связь с реальностью». В беседе с RT он отметил, что подобными шутками глава Белого дома даёт демократам «удобный повод для аргументированной критики» в собственный адрес.

«Сарказмом относительно коронавируса Трамп сильно перегнул палку, чем непременно воспользуются демократы. При всех своих недостатках, оппоненты президента США получили хорошую возможность совершенно обоснованно и справедливо его критиковать», — рассуждает Фельдман.

При этом аналитики подчёркивают, что коронавирусная угроза в США по-прежнему актуальна.

Как ранее сообщали в Белом доме, на COVID-19 уже протестировано порядка 10% граждан Соединённых Штатов. По данным ВОЗ, в общей сложности медики выявили 2,2 млн заражённых. В последнее время ежесуточный прирост составляет около 20 тыс. случаев.

Совокупное количество умерших от коронавируса в США самое большое в мире — более 118 тыс. человек.

Летальность среди тех, у кого в Соединённых Штатах был диагностирован COVID-19, на сегодняшний день составляет 5,3%. Этот показатель в США почти в четыре раза выше, чем в РФ (около 1,4%).

«Да, в некоторых европейских странах летальность от коронавируса была ещё выше, чем в США. Но если сопоставить американские показатели с российской реальностью, то разница будет очень заметной. В отличие от Соединённых Штатов, в РФ изначально адекватно оценили масштаб угрозы, подготовили медиков и бесплатно лечили пациентов, заболевших коронавирусом», — пояснил Фельдман.

Работа российской системы здравоохранения была высоко оценена ВОЗ. Как отметили ранее в организации, в РФ не возникло дефицита коек и аппаратов ИВЛ. Все необходимые меры были приняты заблаговременно.

Отметим, что у Вашингтона при этом диалог с ВОЗ сошёл на нет. В апреле Трамп обвинил организацию в «сговоре» с Китаем, а впоследствии и вовсе разорвал с ней отношения и объявил о прекращении её финансирования.

Между тем в организации воздерживались от резкой критики американской политики по борьбе с коронавирусом. В конце мая глава Панамериканской организации здравоохранения ВОЗ Карисса Этьен осудила ослабление режима ограничений в странах американского континента, в том числе в США.

Полицейские и протестующие в США в период пандемии

Reuters

© Shannon Stapleton

За океаном ситуация с коронавирусом осложняется непрекращающимися массовыми акциями протеста после гибели от рук полицейских Миннеаполиса афроамериканца Джорджа Флойда. Белый дом при этом продолжает утверждать, что митинги и беспорядки не привели к всплеску заболеваемости, однако эксперты полагают, что американским властям необходимо приложить максимум несиловых мер для того, чтобы возмущённые граждане прекратили выходить на улицу и начали соблюдать санитарные нормы.

В настоящее время наиболее масштабные темпы распространения инфекции наблюдаются на юге и западе Соединённых Штатов. Как сообщила 20 июня газета The Washington Post, местные жители практически не соблюдают меры предосторожности. К примеру, мэры городов штата Техас настоятельно просят граждан надевать маски при посещении публичных мест.

Так, глава Сан-Антонио Рон Ниренберг отмечает непрекращающийся рост числа инфицированных. Издание подчёркивает, что масочный режим отвергают граждане США, которые, как правило, придерживаются консервативных взглядов.

«Очень опасная фаза»

Напомним, Соединённые Штаты столкнулись с проблемой масштабного распространения коронавируса во второй половине марта. Причём незадолго до этого Трамп отрицал серьёзность угрозы и отказывался вводить в стране какие-либо меры по её сдерживанию.

Так, 9 марта президент США написал в Twitter, что намного больше американцев умирают от обычного гриппа и «никто ничего не закрывает, жизнь и экономика идут своим чередом». Он рассказал, что ежегодно жертвами гриппа становятся от 27 тыс. до 70 тыс. человек.

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При этом за несколько дней до этого заявления Всемирная организация здравоохранения предупредила, что COVID-19 гораздо опаснее, чем уже привычные ОРВИ. По подсчётам ВОЗ, вероятность летального исхода от инфицирования вирусом нового типа как минимум в 3,5 раза выше, чем от сезонного гриппа.

13 марта Трамп наконец объявил чрезвычайное положение в связи с разгулом COVID-19. Тем не менее, опасаясь рецессии, президент США продолжал требовать от американцев как можно быстрее вернуться к нормальному рабочему ритму.

В начале апреля, когда в США были зафиксированы несколько сотен тысяч случаев заболевания коронавирусом, Трамп сообщил, что, по прогнозу властей, количество умерших в результате пандемии будет варьироваться в диапазоне от 100 до 240 тыс. человек.

Как отмечают эксперты, с весны позиция Трампа и Белого дома по коронавирусной угрозе не претерпела существенных изменений. По информации The Wall Street Journal, в администрации не ожидают второй волны пандемии, которую предсказывает мировое профессиональное сообщество и правительства других государств.

Мнение о том, что США не накроет новая волна эпидемии, высказал в середине июня советник президента США по экономическим вопросам Ларри Кудлоу в ходе онлайн-заседания с клиентами инвестиционно-консалтинговой компании Evercore. Чиновник заявил, что вспышки заражения в южных штатах (в частности, в Южной Каролине и Аризоне) связаны с наращиванием объёмов тестирования.

Между тем Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что опасность масштабного распространения коронавируса никуда не исчезла. 19 июня на виртуальной пресс-конференции глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что «мир находится в новой и очень опасной фазе».

Шутки в сторону

Как полагает Михаил Синельников-Оришак, пренебрежительное отношение Трампа и его администрации к опасности COVID-19 продиктовано в том числе некоторым ослаблением внимания американцев к проблеме коронавируса. Это политолог объясняет моральной усталостью граждан США от постоянного обсуждения инфекции и всколыхнувшими всю страну народными волнениями под лозунгом Black Lives Matter.

«Естественно, проблема COVID-19 остаётся актуальной, но общество в США несколько устало от обсуждения этой темы. К тому же с гибелью Флойда на повестке дня появились новые вопросы. Трамп почувствовал это и в очередной раз выразил по поводу коронавируса те мысли, которые ему как президенту не стоило бы озвучивать», — рассуждает Синельников-Оришак.

Американская лаборатория, занимающаяся выявлением коронавируса

Reuters

© Brendan McDermid

Павел Фельдман придерживается несколько иной точки зрения. Он считает, что с помощью сарказма Трамп пытается перевести сложную ситуацию с COVID-19 в «юмористическую плоскость», ослабив, таким образом, напряжение в обществе. Однако, как отметил эксперт, президент США рискует заработать репутацию политика, который действительно не воспринимает всерьёз коронавирусную угрозу.