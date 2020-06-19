Глава ВОЗ предупредил о вступлении мира в новую опасную фазу пандемии

Короткая ссылка
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) накануне получила сообщения о более 150 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции за сутки по всему миру, что показывает, что пандемия продолжает быстро распространяться, заявил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.
Глава ВОЗ предупредил о вступлении мира в новую опасную фазу пандемии
  • Reuters

Трансляция брифинга ВОЗ ведётся в Twitter.

«Вчера в ВОЗ поступили сведения о более 150 тыс. новых случаев COVID-19. На данный момент это самый высокий суточный показатель», — отметил глава организации.

При этом половина всех новых случаев заболевания приходится на Северную и Южную Америку.

В то же время большое число инфицированных выявляют и в странах Южной Азии и Ближнего Востока.

«Мир находится в новой и очень опасной фазе», — предупредил Гебрейесус.

Он отметил, что людям надоело находиться дома, а правительства стремятся открыть экономику.

«Но вирус всё ещё стремительно распространяется, он по-прежнему смертельно опасен, и большинство людей до сих пор уязвимы», — подчеркнул глава ВОЗ.

Ранее стало известно, что число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 8,2 млн.

В мае в ВОЗ назвали Америку центром пандемии коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить