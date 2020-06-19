Глава ВОЗ предупредил о вступлении мира в новую опасную фазу пандемии

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) накануне получила сообщения о более 150 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции за сутки по всему миру, что показывает, что пандемия продолжает быстро распространяться, заявил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

Трансляция брифинга ВОЗ ведётся в Twitter.

«Вчера в ВОЗ поступили сведения о более 150 тыс. новых случаев COVID-19. На данный момент это самый высокий суточный показатель», — отметил глава организации.

При этом половина всех новых случаев заболевания приходится на Северную и Южную Америку.

В то же время большое число инфицированных выявляют и в странах Южной Азии и Ближнего Востока.

«Мир находится в новой и очень опасной фазе», — предупредил Гебрейесус.

Он отметил, что людям надоело находиться дома, а правительства стремятся открыть экономику.

«Но вирус всё ещё стремительно распространяется, он по-прежнему смертельно опасен, и большинство людей до сих пор уязвимы», — подчеркнул глава ВОЗ.

Ранее стало известно, что число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 8,2 млн.

В мае в ВОЗ назвали Америку центром пандемии коронавируса.