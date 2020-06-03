В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в Центральной и Южной Америке

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о тревожной ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Центральной и Южной Америке.

«Мы особенно обеспокоены по поводу Центральной и Южной Америки, где многие страны стали свидетелями нарастания эпидемии», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что увеличение случаев коронавируса наблюдается также в Восточном Средиземноморье, Юго-Восточной Азии и Африке.

Ранее в ВОЗ назвали Америку центром пандемии коронавируса.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.