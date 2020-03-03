Глава ВОЗ рассказал об уровне смертности от коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что 3,4% заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-2019 погибли.

Текст брифинга Гебрейесуса опубликован на сайте ВОЗ.

«Во всём мире скончалось около 3,4% от всех зарегистрированных случаев COVID-19. Для сравнения, сезонный грипп обычно убивает гораздо меньше, чем 1% инфицированных», — рассказал Гебрейесус.

Он отметил, что SARS-CoV-2 — это «уникальный вирус с уникальными характеристиками».

«И COVID-19, и грипп вызывают респираторное заболевание и распространяются одинаково через небольшие капли жидкости из носа и рта больного», — сообщил глава ВОЗ.

При этом он подчеркнул, что «есть некоторые важные различия между COVID-19 и гриппом».

«Во-первых, COVID-19 не распространяется так же эффективно, как грипп, по имеющимся у нас данным. Что касается гриппа, люди, которые инфицированы, но ещё не больны, являются основными факторами передачи, что, по-видимому, не относится к случаям с COVID-19. Данные из Китая свидетельствуют о том, что только 1% зарегистрированных случаев не имеют симптомов и в большинстве случаев симптомы развиваются в течение двух дней», — рассказал Гебрейесус.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что уровень риска из-за распространения COVID-19 в Европе повышен.