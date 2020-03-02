В ВОЗ сообщили о снижении числа новых случаев COVID-19 в КНР

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Китае «продолжает снижаться».

Об этом сообщается на странице ВОЗ в Twitter.

«Количество случаев COVID-19 в Китае продолжает снижаться. Вчера Китай сообщил ВОЗ о 206 случаях, это самый низкий показатель с 22 января. Только восемь случаев были зарегистрированы за пределами провинции Хубэй», — заявил Гебрейесус.

Он также сообщил, что за пределами Китая «в общей сложности зарегистрировано 8739 случаев в 61 стране».

Глава ВОЗ добавил, что «за последние 24 часа было зарегистрировано почти в девять раз больше случаев COVID-19 за пределами Китая, чем внутри Китая».

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что уровень риска из-за распространения COVID-19 в Европе повышен.