Трамп заявил о необходимости США вернуться к работе

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Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам необходимо вернуться к работе к Пасхе, чтобы избежать рецессии в экономике, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
Трамп заявил о необходимости США вернуться к работе
  • © Shealah Craighead/White House
  • globallookpress.com

«Мы откроемся относительно скоро, когда придёт время... Мы должны сделать это. Я хотел бы открыть страну к Пасхе. Я хотел бы, чтобы страна открылась к Пасхе», — сказал Трамп в интервью Fox News.

Трамп отметил, что США необходимо как можно скорее вернуться к нормальной работе.

«Мы теряем тысячи и тысячи людей в год из-за гриппа. И мы не останавливаем экономику», — сказал он. 

По его словам, если страна будет в сильнейшей рецессии или депрессии, будут погибать больше людей.

«Работать придётся чуть больше, мыть руки в пять раз чаще, чем раньше, нельзя будет жать руки», — заявил Трамп.

В США, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших превысило 46 тыс. человек, более 600 человек скончались.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что первая леди США Меланья Трамп прошла тест на коронавирус, который дал отрицательный результат. 

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