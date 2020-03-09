Трамп сравнил смертность от гриппа и коронавируса в США
- Reuters
Трамп сообщил, что в 2019 году 37 тыс. жителей США «скончались от самого обычного гриппа».
«Обычный показатель в нашей стране: от 27 тыс. до 70 тыс. смертей от гриппа в год. И никто ничего не закрывает, жизнь и экономика идут своим чередом», — написал он в своём Twitter.
Президент США добавил, что по состоянию на 9 марта в США 546 подтверждённых случаев заражения коронавирусом, от COVID-19 скончались 22 человека.
«Задумайтесь об этом», — заключил он.
Ранее в Орегоне ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19.