Поиск сетей: как американские законодатели обвинили Россию в «поддержке экстремистов» в США
- Reuters
- © Erin Scott/File
Комитет сената США по вооружённым силам одобрил проект закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2021 финансовый год, который начинается 1 октября 2020 года.
Документ поддержали 25 сенаторов, против высказались двое членов комитета. Теперь он будет направлен на рассмотрение всего состава сената. Согласно законопроекту, на оборону планируется выделить порядка $740 млрд.
Лейтмотив документа — стратегическая конкуренция США с РФ и КНР. По мнению авторов инициативы, оба геополитических противника Вашингтона выступают против американских ценностей — «свободы, демократии и мира», а также «стремятся изменить глобальный порядок в собственных интересах».
- Здание Капитолия
- Reuters
- © Erin Scott
В документе нашли своё отражение события, начавшиеся в Соединённых Штатах в конце мая. Напомним, в стране не утихают протесты, переходящие порой в беспорядки: демонстранты требуют положить конец произволу полиции в отношении темнокожего населения.
Волну протестов спровоцировала видеозапись, попавшая в мае в интернет: случайные свидетели записали задержание полицейскими 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейский придавливал шею мужчины коленом, несмотря на жалобы задержанного и возмущение собравшихся вокруг прохожих. Позднее Флойд скончался в больнице.
«Фейковые заявления и ноль фактов»
Авторы проекта оборонного бюджета требуют предоставить сведения о поддержке, которую Россия якобы оказывает экстремистам, разжигающим межрасовую ненависть.
Приоритет стратегического соперничества с Россией и Китаем «требует предоставления информации о поддержке, которую Россия оказывает насильственным экстремистским группировкам и сетям, действующим по расовым и этническим мотивам в странах Европы и в США, и которая напрямую или косвенно приводит к разрастанию угроз национальной безопасности, увеличению масштабов информационной войны и росту числа угроз социальной стабильности и демократическим институтам», — говорится в документе.
Напомним, ранее о подобных претензиях к Москве заявила бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс. Правда, она обвинила Россию в большей мере в подстрекательстве протестующих при помощи социальных сетей, чем в спонсировании радикальных группировок.
- Сьюзан Райс
- Reuters
- © Aaron P. Bernstein
«В происходящем чувствуется почерк России. Мы не можем позволить экстремистам и иностранным субъектам отвлекать нас от подлинных проблем, которые есть в нашей стране», — сказала Райс в эфире канала CNN.
По её мнению, ряд государств давно пытаются посеять раздор в американском обществе.
«Они берут любую вызывающую споры болезненную проблему и подстрекают обе стороны. Их цель — не просто поставить США в неловкое положение, а вызвать в нашей стране раскол», — подчеркнула бывшая советница президента США.
Слова Райс не остались незамеченными в Москве: пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал такие высказывания «инсинуациями».
Прокомментировали выпад Райс и в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Райс пытается повторить ошибку 2016 года, когда демократы пытались обвинить Россию в проигрыше Хиллари Клинтон на президентских выборах в США.
«Эту ошибку пытаетесь повторить сегодня, прибегая вместе с журналистом CNN к грязным методам информационной манипуляции: фейковые заявления и ноль фактов в их поддержку», — подчеркнула Захарова, напомнив, что социальные сети, через которые Россия якобы воздействует на настроения американцев, зарегистрированы в США.
Между тем версию о влиянии России на события в США подхватили некоторые медиа. Так, американское издание Politico опубликовало в начале июня материал с обвинениями в адрес Москвы и Пекина, которые якобы разжигают протесты в США посредством СМИ и соцсетей.
«Сейчас Россия делает то же, что и обычно», — цитирует издание специалиста в области медийной и цифровой дезинформации вашингтонского аналитического центра «Альянс по защите демократии» (относится к Германскому фонду Маршалла Соединённых Штатов*) Брета Шафера.
Примечательно, что в вину России ставится тот факт, что её СМИ освещают ситуацию с протестами. Авторы публикации скрупулёзно подсчитали, сколько раз российские и китайские информагентства размещали в социальных сетях информацию о событиях в США.
Например, испанскую редакцию RT упрекнули в том, что она регулярно публиковала новости о кризисе в Соединённых Штатах.
- Беспорядки в Шарлотсвилле
- Reuters
- © Joshua Roberts
При этом авторы статьи отмечают, что российские и китайские СМИ не публиковали ложную информацию, но при этом активно распространяли «сеющий разногласия» контент.
С похожими утверждениями также выступило американское новостное издание Axios, опубликовавшее материал о якобы попытках РФ использовать в своих интересах расовые проблемы Америки.
«В тактике России нет ничего нового — её разведывательные службы используют дезинформацию, чтобы цинично обострять расовую напряжённость в США ещё со времён холодной войны», — говорится в материале.
При этом издание констатирует, что в проблемах, с которыми сталкивается американское общество, виновата всё-таки не Москва, а сами американцы.
Правый поворот
При этом власти США ищут более «материальную» угрозу со стороны РФ, нежели её предполагаемая активность в социальных сетях. Так, в апреле Госдепартамент внёс в список террористических организаций «Русское имперское движение» (РИД) — группу российских монархистов-правоконсерваторов, выступающих за «реставрацию российской самодержавной монархии» через установление «русской национальной диктатуры».
«Русское имперское движение обеспечивает военизированную подготовку сторонникам идей превосходства белой расы и неонацистам в Европе и ведёт активную деятельность по сплочению групп такого рода в единый фронт перед лицом тех, кого они считают своими врагами», — говорилось в сообщении Госдепа.
От прямых обвинений в связях РИД с российскими властями американские чиновники воздержались, однако, отвечая впоследствии на реакцию российского МИД на этот шаг, Госдеп упрекнул Москву в поддержке террористов и призвал прекратить «пропаганду».
- Активисты Traditionalist Worker Party
- Reuters
- © Stephanie Keith
Впоследствии германские СМИ распространили информацию о том, что РИД организовывал военизированные тренировки на базе ДОСААФ, куда приезжали ультраправые активисты из Европы.
РИД была замечена и в контактах с американскими радикалами. Так, в 2017 году активисты организации побывали в США по приглашению Traditionalist Worker Party — крайне правой неонацистской организации. Она, в частности, принимала участие в событиях 2017 года в Шарлотсвилле.
При этом Traditionalist Worker Party не подвергалась каким-либо санкциям со стороны властей США и самораспустилась в 2018 году.
Эксперты отмечают, что американские спецслужбы порой используют местных радикалов для решения некоторых нетривиальных задач.
«Поэтому их структуры действуют свободно, а иногда даже усиливаются при помощи теневого финансирования. Что же касается поиска спонсируемых Россией экстремистов, то это просто попытка властей США отвлечь внимание общества от внутренних проблем», — подчеркнул в беседе с RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.
С точки зрения аналитиков, в действительности идеологические нюансы мало интересуют власти США. Ключевое значение здесь имеют именно иностранная принадлежность или «связи» с Россией, отметил в беседе с RT член Научного совета при Совбезе России, доктор политических наук Андрей Манойло.
«В проекте оборонного бюджета задача поставлена чётко — найти любые экстремистские группы, которые можно обвинить в получении помощи из России. Идеологического оттенка здесь нет, только политический. Россию обвиняют в том, что она якобы прямо заинтересована в дестабилизации политической ситуации США любыми инструментами», — отметил эксперт в беседе с RT.
По его мнению, усилия по поиску «российской угрозы» направлены сейчас на то, чтобы начать кампанию по перекладыванию ответственности за беспорядки в США на РФ.
«Это очень удобно — сказать, что имеющие сугубо внутреннюю природу протесты как-то инспирированы Россией. Проблема в том, что, когда в США начались протесты, как федеральные, так и местные власти просто растерялись. Сейчас же они ищут отговорки, чтобы в конце концов найти виноватых в этих событиях за пределами страны», — пояснил Манойло.
Похожей точки зрения придерживается профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев. Как он подчеркнул в беседе с RT, призыв найти неких «связанных с Россией» экстремистов говорит о том, что в США пытаются раскрутить «новую кампанию против Москвы».
«Правда, если следовать этой логике, то надо признать, что сегодня главной «экстремистской» организацией в США является Демократическая партия, которая поддерживает протесты. Ну а Россия, вероятно, управляет ею — только такие абсурдные выводы можно сделать из подобных обвинений», — подытожил эксперт.
* The German Marshall Fund of the United States (GMF; Германский фонд Маршалла Соединённых Штатов) (США))— организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 20.03.2018.
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