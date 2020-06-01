Захарова ответила на слова о «причастности» России к протестам в США

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировал слова экс-советника бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс о том, что за протестами в Соединённых Штатах может стоять Россия.
Захарова ответила на слова о «причастности» России к протестам в США
  • РИА Новости

По её словам, Вашингтон ранее совершил «роковую ошибку», придумав «глупейшую концепцию» обвинения Москвы во всём, что ему не нравится.

Так, подчеркнула Захарова, экс-госсекретарь Хилари Клинтон и команда Обамы пытались убедить весь мир, что внутренние проблемы США создаются и усугубляются Россией.

«Эту ошибку пытаетесь повторить сегодня, прибегая вместе с журналистом CNN к грязным методам информационной манипуляции: фейковые заявления и ноль фактов в их поддержку. Ваше интервью CNN — это и есть пропаганда», — написала дипломат в Facebook, призвав Райс вернуться в реальность.

Райс в эфире CNN заявила о своих подозрениях по поводу якобы возможной причастности России к беспорядкам в стране.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT выразил мнение, что Вашингтон хочет снова использовать тему российского «вмешательства»

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