Захарова ответила на слова о «причастности» России к протестам в США
- РИА Новости
По её словам, Вашингтон ранее совершил «роковую ошибку», придумав «глупейшую концепцию» обвинения Москвы во всём, что ему не нравится.
Так, подчеркнула Захарова, экс-госсекретарь Хилари Клинтон и команда Обамы пытались убедить весь мир, что внутренние проблемы США создаются и усугубляются Россией.
«Эту ошибку пытаетесь повторить сегодня, прибегая вместе с журналистом CNN к грязным методам информационной манипуляции: фейковые заявления и ноль фактов в их поддержку. Ваше интервью CNN — это и есть пропаганда», — написала дипломат в Facebook, призвав Райс вернуться в реальность.
Райс в эфире CNN заявила о своих подозрениях по поводу якобы возможной причастности России к беспорядкам в стране.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT выразил мнение, что Вашингтон хочет снова использовать тему российского «вмешательства».