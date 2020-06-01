Экс-советник Обамы подозревает Россию в причастности к протестам в США

Бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс рассказала о своих подозрениях по поводу якобы возможной причастности России к нынешним беспорядкам в стране.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеоотрывок беседы Райс с телеведущим Вольфом Блитцером в эфире CNN.

Как отмечает агентство, соответствующий момент опубликовал на своей странице в Twitter журналист Саагар Энжети.

Absolutely Incredible: Obama's Former NSA Susan Rice on CNN talking about the protests and domestic strife



"This is right out of the Russian playbook" pic.twitter.com/luXiPV0bOq — Saagar Enjeti (@esaagar) May 31, 2020

«Я бы не удивилась, узнав, что они подстрекают обе стороны с помощью соцсетей. Не удивлюсь, если выяснится, что они каким-либо образом спонсируют их в той или иной форме», — сказала она.

Вместе с этим бывшая советница Обамы указала, что её предположения не основываются на каких-либо фактах или информации разведки и базируются лишь на её «собственном опыте».

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за обвинения России в причастности к протестам, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.