Экс-советник Обамы подозревает Россию в причастности к протестам в США

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Бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс рассказала о своих подозрениях по поводу якобы возможной причастности России к нынешним беспорядкам в стране.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеоотрывок беседы Райс с телеведущим Вольфом Блитцером в эфире CNN.

Как отмечает агентство, соответствующий момент опубликовал на своей странице в Twitter журналист Саагар Энжети.

«Я бы не удивилась, узнав, что они подстрекают обе стороны с помощью соцсетей. Не удивлюсь, если выяснится, что они каким-либо образом спонсируют их в той или иной форме», — сказала она.

Вместе с этим бывшая советница Обамы указала, что её предположения не основываются на каких-либо фактах или информации разведки и базируются лишь на её «собственном опыте».

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за обвинения России в причастности к протестам, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

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