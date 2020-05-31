Трамп подверг критике CNN за обвинения в адрес России
«Ну вот опять. Фейковые новости CNN обвиняют Россию», — написал Трамп в своём Twitter.
Here we go again. Fake News @CNN is blaming RUSSIA, RUSSIA, RUSSIA. They are sick losers with VERY bad ratings! P.S. Can’t blame China because they need the cash?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020
Американский лидер также назвал CNN «больными неудачниками» с низкими рейтингами.
«Не могут обвинить Китай, потому что им нужны деньги?» — добавил он.
Ранее стало известно, что в американском городе Денвер ввели комендантский час в связи с беспорядками из-за смерти Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе.