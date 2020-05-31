Трамп подверг критике CNN за обвинения в адрес России

Президент США Дональд Трамп раскритиковал телеканал CNN за обвинения России в причастности к протестам, которые начались в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

«Ну вот опять. Фейковые новости CNN обвиняют Россию», — написал Трамп в своём Twitter.

Here we go again. Fake News @CNN is blaming RUSSIA, RUSSIA, RUSSIA. They are sick losers with VERY bad ratings! P.S. Can’t blame China because they need the cash? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2020

Американский лидер также назвал CNN «больными неудачниками» с низкими рейтингами.

«Не могут обвинить Китай, потому что им нужны деньги?» — добавил он.

Ранее стало известно, что в американском городе Денвер ввели комендантский час в связи с беспорядками из-за смерти Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе.