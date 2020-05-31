В Денвере ввели комендантский час из-за беспорядков

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В американском городе Денвер ввели комендантский час в связи с беспорядками из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе. Об этом сообщил мэр города Майкл Хэнкок.

«Привет, Денвер. Мы хотим, чтобы все были в безопасности. Поэтому, начиная с сегодняшнего вечера, во всём городе Денвер будет действовать комендантский час, с 20:00, и он будет действовать ночью с 20:00 до 5:00 утра понедельника, 1 июня», — написал он в Twitter.

Ранее власти американской Миннесоты впервые в истории штата решили полностью мобилизовать Национальную гвардию в связи с беспорядками.

Также мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил о введении комендантского часа в городе.

Протесты начались после того, как 25 мая задержанный полицейскими 46-летний местный житель Джордж Флойд скончался в больнице.

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