В Денвере ввели комендантский час из-за беспорядков

В американском городе Денвер ввели комендантский час в связи с беспорядками из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией в Миннеаполисе. Об этом сообщил мэр города Майкл Хэнкок.

«Привет, Денвер. Мы хотим, чтобы все были в безопасности. Поэтому, начиная с сегодняшнего вечера, во всём городе Денвер будет действовать комендантский час, с 20:00, и он будет действовать ночью с 20:00 до 5:00 утра понедельника, 1 июня», — написал он в Twitter.

Hey Denver, we want everyone to be safe. That's why, starting tonight, a citywide curfew will be in effect for the @CityofDenver beginning at 8p - and nightly from 8p to 5a through Monday, June 1st. Please spread the word and take care of yourselves. pic.twitter.com/oA9wAWC9ep — Michael B. Hancock (@MayorHancock) May 30, 2020

Ранее власти американской Миннесоты впервые в истории штата решили полностью мобилизовать Национальную гвардию в связи с беспорядками.

Также мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей объявил о введении комендантского часа в городе.

Протесты начались после того, как 25 мая задержанный полицейскими 46-летний местный житель Джордж Флойд скончался в больнице.