В Совфеде осудили заявление о «причастности» России к протестам в США

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT слова экс-советника бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс о том, что за протестами в США может стоять Россия.

«Честно говоря, несусветная глупость. Всё-таки это политик с большим стажем, как можно такие вещи говорить? Сваливать всё, что плохое происходит в Америке, на Россию, — это становится даже неприлично. Я думаю, что зрелые, грамотные американцы, конечно, в этом разберутся», — сказал сенатор.

По его словам, Райс хочет снова использовать тему российского «вмешательства».

«Но это уже не работает. Жизнь показала, что проблемы Америки внутри самой Америки», — заключил Джабаров.

Ранее бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс рассказала о своих подозрениях по поводу якобы возможной причастности России к нынешним беспорядкам в стране.

Вместе с этим бывшая советница Обамы отметила, что её предположения не основываются на каких-либо фактах или информации разведки и базируются лишь на её «собственном опыте».