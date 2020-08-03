«Результаты испытаний очень хорошие»: в РФПИ ожидают регистрации вакцины от коронавируса в течение десяти дней

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ожидает, что вакцина от коронавируса в России будет зарегистрирована в течение десяти дней. По его словам, в этом случае отечественный препарат станет первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. Кроме того, Дмитриев заявил, что к концу года объёмы её производства могут составить 10 млн доз в месяц. Кроме того, в Минобороны сообщили об итогах обследования добровольцев, которым ввели разработанный ведомством совместно с НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи препарат. По информации оборонного министерства, данные говорят о наличии «явного иммунного ответа, полученного в результате вакцинации».

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) ожидают, что первая вакцина от коронавируса в России будет зарегистрирована в течение десяти дней. Об этом заявил глава организации Кирилл Дмитриев.

«Безусловно, все процедуры Минздравом будут соблюдены. Они получили уже первые результаты двух фаз испытания, они видят, что результаты очень хорошие», — сказал Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил глава РФПИ, если его ожидания по срокам оправдаются, российский препарат станет первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. По прогнозам Дмитриева, к концу 2020 года объёмы её производства могут достичь 10 млн доз в месяц.

Схожую оценку ситуации дал и глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, к началу следующего года количество производимых доз вакцины может составить несколько миллионов. В то же время министр подчеркнул, что объёмы выпуска соответствующих препаратов будут в первую очередь зависеть от потребности системы здравоохранения.

«По предварительным оценкам, за счёт запуска контрактных площадок в этом году мы сможем обеспечить объём производства в несколько сотен тысяч доз вакцины в месяц с последующим увеличением до нескольких миллионов к началу следующего года», — цитирует ТАСС Мантурова.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что уже в октябре в России планируется начать массовую вакцинацию от коронавируса. Он отметил, что эта процедура будет бесплатной. Как уточнил министр, первыми буду вакцинировать определённые группы граждан.

«Начнётся параллельно с вакцинации особых групп — это в первую очередь медики и учителя, пойдут ещё наблюдения за вакцинированными пациентами», — сказал министр 1 августа.

Наряду с этим глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила уверенность, что разрабатываемая российская вакцина от коронавирусной инфекции будет абсолютно безопасной и эффективной. Об этом она заявила в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

«У меня нет сомнений, что вакцина, которая попадёт сегодня к людям, будет абсолютно безопасна и, безусловно, эффективна», — сказала Попова.

Отсутствие побочных эффектов

В свою очередь, 3 августа в Минобороны рассказали об итоговом обследовании добровольцев, которые приняли участие в испытаниях вакцины. Исследования проводились силами оборонного ведомства и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

В ходе испытаний, прошедших в период с 3 июня по 20 июля, добровольцы находились в стационаре в изоляции. Все это время они были под наблюдением медиков Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко, имеющих опыт работы при испытаниях вакцин.

Из сообщения Минобороны следует, что результаты исследований отчётливо показали наличие у всех добровольцев «явного иммунного ответа, полученного в результате вакцинации».

«Никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма добровольцев не выявлено. Таким образом, имеющиеся данные лабораторных и инструментальных исследований позволяют говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Минобороны России», — говорится в сообщении.

Данные о заболеваемости коронавирусом

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в 83 регионах России зафиксировано 5394 новых случая коронавирусной инфекции. Сообщается, что у 26,2% пациентов, у которых в последние 24 часа был обнаружен COVID-19, не было клинических проявлений болезни.

Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

RT

С начала эпидемии в России были выявлены 856 264 инфицированных коронавирусом. В общей сложности зафиксировано 14 207 летальных исходов (1,66%) от осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний. За прошедшие сутки скончались 79 человек.

При этом выздоровели 653 593 (76,33%) заболевших, в том числе 3420 — за последние сутки.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено более 29 млн лабораторных тестов на коронавирус. За сутки этот показатель вырос на 236 тыс. Под медицинским контролем находятся 252 403 человека.

Большинство новых случаев коронавируса по-прежнему фиксируется в Москве, однако заболеваемость в столице сохраняется на низком уровне. За последние сутки в городе выявлены 693 новых случая COVID-19, в предшествующие дни — 664 и 690.