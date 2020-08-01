В ВОЗ дали прогноз по длительности пандемии коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения предполагают, что пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 будет длиться «ещё долго», передаёт РИА Новости.

Отмечается, что в ходе заседания чрезвычайного комитета его представители пришли к выводу, что пандемия остаётся особой ситуацией, имеющей международное значение.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года».

Доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о вариантах развития ситуации с COVID-19.