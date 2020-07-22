В ВОЗ дали прогноз по срокам вакцинации от коронавируса

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что люди «начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года».

Трансляция его выступления велась на странице ВОЗ в Twitter.

«При реалистичном сценарии люди начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года», — заявил Райан.

Ранее глава Минздрава России Мурашко заявил, что Россия готовится к завершению клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 и выпуску её на определённых условиях.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о вариантах развития ситуации с COVID-19.