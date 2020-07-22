Мурашко рассказал о подготовке к выпуску вакцины от коронавируса

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Министерство здравоохранения России готовится к завершению клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 и выпуску её на определённых условиях.
Мурашко рассказал о подготовке к выпуску вакцины от коронавируса
  • РИА Новости

Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Мы готовимся не только к завершению клинических исследований, но и выпуску вакцины на условиях: параллельно будет идти сбор данных об эффективности, безопасности и ряде других параметров, которые необходимо учитывать», — сказал он.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что четыре российских вакцины от коронавируса доказали свою безопасность.

Он также выразил надежду, что осенью Россия «получит свою надёжную вакцину».

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