Мурашко рассказал о подготовке к выпуску вакцины от коронавируса
- РИА Новости
Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
«Мы готовимся не только к завершению клинических исследований, но и выпуску вакцины на условиях: параллельно будет идти сбор данных об эффективности, безопасности и ряде других параметров, которые необходимо учитывать», — сказал он.
Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что четыре российских вакцины от коронавируса доказали свою безопасность.
Он также выразил надежду, что осенью Россия «получит свою надёжную вакцину».