Премьер рассказал о российских вакцинах от коронавируса
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- РИА Новости
Мишустин рассказал, что на данный момент по вакцине идут серьёзные работы всех российских научно-исследовательских учреждений.
«В данный момент (этим занимаются. — RT) 17 научных организаций и (есть. — RT) более 26 видов вакцины — это то, что мы сегодня знаем. Четыре вакцины на сегодня, по сообщениям Роспотребнадзора, доказали свою безопасность и по двум клинические испытания находятся на финальной стадии», — сказал он.
По словам премьера, необходимо подготовить производственные площадки и ещё раз удостовериться в безопасности вакцин.
«И я очень надеюсь, что осенью мы получим свою российскую надёжную вакцину от коронавируса», — отметил он.
Также Мишустин заявил, что система здравоохранения готова ко второй волне коронавируса.
RT ведёт прямую трансляцию выступления Мишустина в Госдуме.