Премьер рассказал о российских вакцинах от коронавируса

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что четыре российских вакцины от коронавируса доказали свою безопасность. Он надеется, что осенью Россия «получит свою надёжную вакцину».
Премьер рассказал о российских вакцинах от коронавируса
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Мишустин рассказал, что на данный момент по вакцине идут серьёзные работы всех российских научно-исследовательских учреждений. 

«В данный момент (этим занимаются. — RT) 17 научных организаций и (есть. — RT) более 26 видов вакцины — это то, что мы сегодня знаем. Четыре вакцины на сегодня, по сообщениям Роспотребнадзора, доказали свою безопасность и по двум клинические испытания находятся на финальной стадии», — сказал он. 

По словам премьера, необходимо подготовить производственные площадки и ещё раз удостовериться в безопасности вакцин.

«И я очень надеюсь, что осенью мы получим свою российскую надёжную вакцину от коронавируса», — отметил он. 

Также Мишустин заявил, что система здравоохранения готова ко второй волне коронавируса.

RT ведёт прямую трансляцию выступления Мишустина в Госдуме.

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