Премьер рассказал о российских вакцинах от коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что четыре российских вакцины от коронавируса доказали свою безопасность. Он надеется, что осенью Россия «получит свою надёжную вакцину».

Мишустин рассказал, что на данный момент по вакцине идут серьёзные работы всех российских научно-исследовательских учреждений.

«В данный момент (этим занимаются. — RT) 17 научных организаций и (есть. — RT) более 26 видов вакцины — это то, что мы сегодня знаем. Четыре вакцины на сегодня, по сообщениям Роспотребнадзора, доказали свою безопасность и по двум клинические испытания находятся на финальной стадии», — сказал он.

По словам премьера, необходимо подготовить производственные площадки и ещё раз удостовериться в безопасности вакцин.

«И я очень надеюсь, что осенью мы получим свою российскую надёжную вакцину от коронавируса», — отметил он.

Также Мишустин заявил, что система здравоохранения готова ко второй волне коронавируса.

RT ведёт прямую трансляцию выступления Мишустина в Госдуме.