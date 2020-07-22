Мишустин: система здравоохранения готова ко второй волне коронавируса
- Reuters
«Система наша здравоохранения готова к таким вызовам. Она себя показала в этот экстремальный цикл, я считаю, хорошо», — сказал Мишустин, отвечая на вопрос депутатов о том, готова ли отрасль ко второй волне коронавируса.
Ранее главный инфекционист Минздрава профессор Владимир Чуланов заявил, что вторая волна заболеваемости вирусными инфекциями, в том числе COVID-19, может произойти в России осенью, но она будет слабее первой.