Мишустин: система здравоохранения готова ко второй волне коронавируса

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российская система здравоохранения готова к таким вызовам, как вторая волна пандемии.
Мишустин: система здравоохранения готова ко второй волне коронавируса
  • Reuters

«Система наша здравоохранения готова к таким вызовам. Она себя показала в этот экстремальный цикл, я считаю, хорошо», — сказал Мишустин, отвечая на вопрос депутатов о том, готова ли отрасль ко второй волне коронавируса.

Ранее главный инфекционист Минздрава профессор Владимир Чуланов заявил, что вторая волна заболеваемости вирусными инфекциями, в том числе COVID-19, может произойти в России осенью, но она будет слабее первой.

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