В Минздраве не исключили второй волны коронавируса в России осенью

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Вторая волна заболеваемости вирусными инфекциями, в том числе COVID-19, может произойти в России осенью, но она будет слабее первой. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава профессор Владимир Чуланов.
В Минздраве не исключили второй волны коронавируса в России осенью
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Осенью можем ожидать некоторое повышение заболеваемости, будут формироваться школьные, студенческие, рабочие коллективы, из отпусков вернётся народ. Это всегда приводит к тому, что растёт заболеваемость респираторными инфекциями, но мы не ожидаем второй волны такой же силы, как была первая волна», — приводит Интерфакс его слова.

Чуланов уточнил, что прогнозируемая вспышка заболеваемости будет слабее первой волны, так как у населения начинает появляться иммунитет к коронавирусу. 

Кроме того, по словам профессора, люди «более серьёзно относятся к рекомендуемым мерам профилактики, предупреждениям, появился опыт профилактических мероприятий».

Ранее Чуланов назвал три фактора, от которых зависит возможный новый подъём заболеваемости коронавирусом.

Как заявлял депутат Госдумы академик РАН Геннадий Онищенко, коронавирус может вернуться в Россию осенью, но это не должно привести к ограничениям.

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