Инфекционист назвал три фактора для новой волны пандемии

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Главный инфекционист Минздрава России, профессор Владимир Чуланов назвал три фактора, от которых зависит возможный новый подъём заболеваемости коронавирусом.
Инфекционист назвал три фактора для новой волны пандемии
  • РИА Новости

«Динамика развития эпидемии, в том числе возможный новый подъём заболеваемости — так называемая вторая волна, — зависит от трёх простых факторов: наличия источника инфекции (больные люди), наличия восприимчивого организма (здоровые, ещё не болевшие люди) и условий для передачи инфекции от одних другим», — приводит его слова Минздрав России.

Для сдерживания развития эпидемии нужно носить маски, чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию, а также изолировать заболевших людей, добавил Чуланов.

Как заявлял депутат Госдумы академик РАН Геннадий Онищенко, коронавирус может вернуться в Россию осенью, но это не должно привести к ограничениям.

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