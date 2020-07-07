Онищенко назвал возможные сроки возвращения коронавируса в Россию

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Коронавирус вернётся в Россию осенью, однако это не должно привести к ограничениям, заявил депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко.
Онищенко назвал возможные сроки возвращения коронавируса в Россию
  • РИА Новости

По его словам, к этому времени в стране будет большая прослойка населения с иммунитетом, но летом сопротивляемость организма выше, чем в холода, поэтому «надо готовиться».

«COVID-19, скорее всего, будет проявляться в зимний период», — сказал Онищенко Интерфаксу.

Он считает, что в случае возвращения COVID-19 не стоит идти по пути, когда «полностью всё запрещали, не давали людям работать, двигаться».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вторая волна коронавирусной инфекции в столице маловероятна. 

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко отметил, что помочь её избежать может постоянный мониторинг ситуации.

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