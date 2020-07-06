Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве
- РИА Новости
«Давайте быть осторожными, но надеюсь, что нет (не будет второй волны)», — цитирует главврача Интерфакс.
Он напомнил, что введённые в столице ограничительные меры снимались не одномоментно, а поэтапно.
По его словам, именно «пошаговый отказ от каких-то жёстких карантинных мер, с постоянным мониторингом, что же происходит с заболеваемостью коронавирусом, даёт оптимистичный такой ответ».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вторая волна коронавируса в городе маловероятна. Он подчеркнул, что ситуация каждую неделю улучшается.