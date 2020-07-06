Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве

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Постоянный мониторинг ситуации может помочь избежать второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире Первого канала.
Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве
  • РИА Новости

«Давайте быть осторожными, но надеюсь, что нет (не будет второй волны)», — цитирует главврача Интерфакс.

Он напомнил, что введённые в столице ограничительные меры снимались не одномоментно, а поэтапно.

По его словам, именно «пошаговый отказ от каких-то жёстких карантинных мер, с постоянным мониторингом, что же происходит с заболеваемостью коронавирусом, даёт оптимистичный такой ответ».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вторая волна коронавируса в городе маловероятна. Он подчеркнул, что ситуация каждую неделю улучшается.

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