Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
- РИА Новости
Как отметил мэр, наиболее тяжёлая ситуация в городе наблюдалась в начале апреля.
«Сейчас ситуация совсем другая, она каждую неделю лучше и лучше. Сомневаюсь, что будет вторая волна», — цитирует ТАСС Собянина.
По его словам, могут быть «небольшие отклонения», но они не изменят ситуацию.
Согласно оперативным данным на 1 июля, в Москве за сутки выявили 611 случаев заболевания коронавирусом, 1796 человек выздоровели.
В конце мая в Роспотребнадзоре не исключали, что вторая волна коронавируса может совпасть с осенним периодом заболеваемости ОРВИ.