Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве

Вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве маловероятна. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в ходе общения с жителями столицы в парке «Филатов луг».

Как отметил мэр, наиболее тяжёлая ситуация в городе наблюдалась в начале апреля.

«Сейчас ситуация совсем другая, она каждую неделю лучше и лучше. Сомневаюсь, что будет вторая волна», — цитирует ТАСС Собянина.

По его словам, могут быть «небольшие отклонения», но они не изменят ситуацию.

Согласно оперативным данным на 1 июля, в Москве за сутки выявили 611 случаев заболевания коронавирусом, 1796 человек выздоровели.

В конце мая в Роспотребнадзоре не исключали, что вторая волна коронавируса может совпасть с осенним периодом заболеваемости ОРВИ.