Попова: вторая волна COVID-19 может совпасть с периодом ОРВИ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что вторая волна коронавирусной инфекции COVID-19 может совпасть с осенним периодом заболеваемости ОРВИ.

«Один из самых вероятных сценариев развития — это вторая волна в период подъёма острых респираторных вирусных инфекций, вполне реально, что коронавирус будет подниматься в осенний период», — приводит РИА Новости её слова.

Как она отметила, пока нет данных о том, что если человек переболел каким-то коронавирусом, то он не может заразиться COVID-19.

Ранее Попова выразила надежду, что вакцина от коронавирусной инфекции появится до возможной второй волны заболевания.