Попова: вторая волна COVID-19 может совпасть с периодом ОРВИ
- РИА Новости
«Один из самых вероятных сценариев развития — это вторая волна в период подъёма острых респираторных вирусных инфекций, вполне реально, что коронавирус будет подниматься в осенний период», — приводит РИА Новости её слова.
Как она отметила, пока нет данных о том, что если человек переболел каким-то коронавирусом, то он не может заразиться COVID-19.
Ранее Попова выразила надежду, что вакцина от коронавирусной инфекции появится до возможной второй волны заболевания.