В Минздраве предупредили об опасности массовых скоплений граждан

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Главный инфекционист Минздрава России профессор Владимир Чуланов заявил об опасности массовых скоплений людей на фоне пандемии. Он призвал российских граждан носить маски в общественных местах.
В Минздраве предупредили об опасности массовых скоплений граждан
  • © Зыков Кирилл
  • АГН «Москва»

«Любые массовые скопления людей, в том числе протестные демонстрации и выступления, создают идеальные условия для быстрого распространения вируса», — приводит его слова пресс-служба министерства.

Он привёл в пример тревожную эпидемиологическую ситуацию в США и Индии, где наблюдается несоблюдение простых мер профилактики респираторных инфекций.

«Ношение масок в общественных местах позволяет значительно снизить риски распространения коронавируса», — добавил он.

В апреле президент Российского медицинского общества доктор медицинских наук Евгений Ачкасов рассказал, что его пугает ситуация с тем, как некоторые люди в мире устраивают пикеты против самоизоляции.

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