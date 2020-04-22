Доктор медицинских наук назвал пугающими протесты против самоизоляции

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Президент Российского медицинского общества, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов рассказал, что его пугает ситуация с тем, как некоторые люди в мире устраивают пикеты против самоизоляции.
Доктор медицинских наук назвал пугающими протесты против самоизоляции
  • РИА Новости
  • © Виктория Гагкаева

Об этом он сказал в эфире «Россия 1».

«Меня пугает то, что во всём мире люди выходят в пикеты против самоизоляции. В России, у нас в Северной Осетии, сейчас в Соединённых Штатах. Что движет этими людьми — вот это очень сложно понять», — цитирует Ачкасова РИА Новости.

Неизвестно, когда пандемия завершится, добавил он, отметив, что при этом в конечном итоге у человечества и у врачей в частности будут изменения в сознании и в отношении к таким инфекциям.

20 апреля во Владикавказе прошёл «народный сход» — так демонстрацию назвали организаторы. Митингующие призывали отменить режим самоизоляции. По разным данным, на площади Свободы собрались от 300 до 4000 участников.

В Кремле, комментируя акцию, заявили, что она была незаконной, но главное, что скопление такого количества людей может иметь негативные последствия с эпидемиологической точки зрения.

После акции административные аресты на срок от 3 до 15 суток получили 14 участников несанкционированного митинга.

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