Суд отправил под арест 14 участников митинга во Владикавказе

Административные аресты на срок от 3 до 15 суток получили 14 участников несанкционированного митинга во Владикавказе, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединённую пресс-службу судов общей юрисдикции Северной Осетии.

Как отмечается, в Ленинском, Советском и Промышленном районных судах Владикавказа 21 апреля было рассмотрено несколько дел об административных правонарушениях «в отношении задержанных участников несанкционированного митинга 20 апреля 2020 года».

«В зависимости от совершённого противоправного деяния наложены административные наказания в виде административного ареста на срок от 3 до 15 суток», — говорится в сообщении.

На данный момент вынесены решения по 14 делам.

На сайте регионального правительства говорится, что оперативная обстановка в республике является стабильной и находится под полным контролем.

«Благодаря реализации дополнительных мер обеспечен надлежащий уровень общественного правопорядка и безопасности граждан РСО-Алания», — говорится в сообщении.

Там отметили, что под председательством главы Северной Осетии Вячеслава Битарова состоялось рабочее совещание, в ходе которого была подчёркнута «важность усиления разъяснительной работы с населением и говорилось о том, что эффективность принимаемых мер напрямую зависит от слаженных действий органов исполнительной власти, местного самоуправления, институтов гражданского общества».

20 апреля во Владикавказе прошёл «народный сход» — так демонстрацию назвали организаторы. Митингующие призывали отменить режим самоизоляции. По разным данным, на площади Свободы собрались от 300 до 4000 участников.

В Кремле, комментируя акцию, заявили, что она была незаконной, но главное, что скопление такого количества людей может иметь негативные последствия с эпидемиологической точки зрения.