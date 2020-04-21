В Кремле прокомментировали акцию против самоизоляции во Владикавказе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал прошедшую 20 апреля в центре Владикавказа акцию, в которой приняли участие те, кто выступает против введённого режима самоизоляции.

Он подчеркнул, что данная акция была незаконной, но главное, что скопление такого количества людей может иметь негативные последствия с эпидемиологической точки зрения.

«Всё-таки люди собрались вместе, явно не соблюдая никаких социальных дистанций. В этом плане это может через какое-то количество дней иметь негативные последствия», — отметил Песков.

По его словам, очевидно, что местному руководству предстоит обсудить произошедшее с инициативной группой.

«Люди в рамках этого механизма доведут свои проблемы до сведения руководства, и это можно сделать спокойно, в рамках диалога», — добавил Песков.

Он подчеркнул, что в настоящее время важно «внимательно прислушиваться к тому, что говорят люди, и реагировать на их замечания и на их проблемы, о которых они говорят».

В понедельник, 20 апреля, на площади Свободы в столице Северной Осетии — Алании прошёл «народный сход» — так демонстрацию назвали организаторы. Митингующие потребовали отменить режим самоизоляции. По разным данным, на площади Свободы собрались от 300 до 4000 участников.

Подробнее — в материале RT.